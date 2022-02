Neubau an der Doppeleiche : Südlicher Teil der Wedeler Bahnhofstraße eine Woche voll gesperrt

Vom 28. Februar bis 4. März ist kein Durchgangsverkehr in der Wedeler Bahnhofstraße möglich. Der Grund sind Leitungsarbeiten. Auch die Buslinie ist betroffen.

Wedel | Die Vorbereitungen für das große Neubauprojekt der Stadtsparkasse Wedel an der Doppeleiche gehen in die nächste Runde. Für die geplante Errichtung des achtgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses, das die stillgelegte Sparkassen-Filiale am Ort ersetzen soll, müssen Leitungsarbeiten der Stadtentwässerung erfolgen. Dies macht laut Stadt eine Sperrung der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.