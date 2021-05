Elbwanderweg in Wedel : Streit eskaliert: Unbekannter schlägt auf 57-Jährigen ein

Zwei Radfahrer waren zwischen Seniorenresidenz Graf Luckner und Kraftwerk aneinandergeraten. Der Wedeler wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

31. Mai 2021, 16:04 Uhr

Wedel | Erst gab's nur verbale Attacken, dann schlug der Streit in einen gewaltsamen Angriff um: Am Freitag, 28. Mai, war ein 57 Jahre alter Radler auf dem Elbewanderweg zwischen Seniorenresidenz Graf Lucker und dem Kraftwerk in Wedel mit einem anderen Fahrradfahrer aneinandergeraten. Dieser ging schließlich auf den Wedeler los, schlug mit der Faust zu und trat gegen das Fahrrad seines Opfers. Laut Polizei wurde der 57-Jährige dabei leicht verletzt.

Der Gesuchte soll etwa 25 Jahre alt und auffällig tätowiert sein

Der Schläger habe sich letztlich unter wüsten Beschimpfungen auf dem Wanderweg Richtung Kraftwerk entfernt. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und zirka 25 Jahre alt beschrieben. Der Mann soll helle kurze Haare haben und fließend Deutsch sprechen. Seine beiden Unterarme seien auffällig tätowiert gewesen. Gegen den Unbekannten ermittelt die Polizei Wedel wegen Beleidigung und Körperverletzung und hofft dabei auf Hinweise zu Aufenthaltsort und Identität. Kontakt: (04103) 50180.