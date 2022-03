Stolperschwelle vor KZ-Außenstelle : Zur Erinnerung an die Opfer der NS-Diktatur in Wedel

Im Gedenken an die Häftlinge und die Opfer, die im KZ-Außenlager in Wedel zu Tode kamen, hat der Kölner Künstler Gunter Demnig an der B431 Ecke Puttener Weg eine Stolperschwelle verlegt.

Wedel | Dass Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt direkt vor den Augen der Gesellschaft stattfinden können, dafür war in Wedel das Außenlager des Konzentrationslagers (KZ) Neuengamme ein sichtbarer Beweis. Wo heute an der Rissener Straße, gegenüber des Famila-Einkaufszentrums, Gewerbeunternehmen angesiedelt sind, wurden von der SS am 13. September 1944 fünfhunde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.