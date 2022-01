Solidarisch gegen Corona : Wedeler Aufruf: Statt Spazierengehen Lampen ins Fenster stellen

„Marschieren mit Rechten ist kein Spazieren“, sagt der Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit und will mit Kerzen im Fenster Zeichen gegen die Kritiker der Corona-Maßnahmen setzen.

Wedel | „Wir sind besorgt über das Auftreten von sogenannten Spaziergängern in unserer Stadt“, schreiben die Aktiven des Arbeitskreises der Stadt Wedel gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit. Seit Monaten schon würden Querdenker und Anhänger absurder Verschwörungstheorien versuchen, mit ihrem Protest gegen die Corona-Maßnahmen die Debatte und die öffentliche Wahrnehmung im Land zu bestimmen. Wofür sie stehen, geben sie in der Regel nicht preis. Vorgeblicher Protest, schränkt Irmgard Jasker ein. „Denn wofür sie stehen, geben sie in der Regel nicht preis.“ Die Arbeitskreis-Initiatorin und Unterstützer hatten in den vergangenen Wochen vor Ort versucht, mit den Montagsspaziergängern ins Gespräch zu kommen. Vergeblich. Ein Austausch der Argumente war nicht gewünscht, so Jasker. „Rücksicht rettet Leben! Solidarisch gegen Corona erleuchten wir Wedel“ Jetzt will der Arbeitskreis Zeichen setzen. Unter dem Motto „Rücksicht rettet Leben! Solidarisch gegen Corona erleuchten wir Wedel“, soll ein Aufruf gestartet und eine Aktion in Gang gesetzt werden. In dem Aufruf bekennen die Aktiven: Wir wehren uns gegen die Verachtung und Bedrohung von Mitmenschen und gegen die Verachtung unserer Demokratie. Marschieren mit Rechten ist kein Spazieren! Wir sind der Überzeugung, dass die Pandemie nur gemeinsam auf der Basis sich entwickelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse überwunden werden kann. Wir tragen die Maßnahmen mit, die dem Schutz vor der Pandemie dienen und deshalb besonders für Entwicklung und Freiheit unserer Kinder und Jugendlichen nötig sind. Wir sind solidarisch mit den Menschen, die überall im Gesundheitswesen seit zwei Jahren bis zur Erschöpfung und darüber hinaus arbeiten und mit denen, die in Handel und Gastronomie nicht nur die wirtschaftlichen Folgen tragen, sondern auch Anfeindungen aushalten müssen. Wir stehen ein für ein solidarisches Miteinander und wollen ein Zeichen setzen gegen Gewalt, Rassismus und Antisemitismus und Verschwörungsideologien, die das friedliche Zusammenleben gefährden. Auch interessant: „Solidarisches Pinneberg“: Initiative gegen Corona-Spaziergänge im Kreis Pinneberg Wer sich solidarisch erklären und seine Unterstützung der Aktion sichtbar machen will, kann das mit einer einfachen Geste tun. Er möge montags von 18 bis 19 Uhr während der Zeit der Spaziergänge eine Kerze oder eine Laterne in die Fenster seiner Wohnung oder seines Hauses stellen, die zur Straße hinausgehen, bittet der Arbeitskreis. Und mit einem Augenzwinkern hängt Jaskers an: „Wir hoffen, dass das 'erhellend' wirkt.“...

