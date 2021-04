Standort bei Lidl : Vierte Corona-Teststation in Wedel: Abstriche von morgens bis abends

Das kommerzielle Unternehmen „EcoCare“ will ab 23. April Schnelltests am Ostteil der Stadt direkt an der B431 anbieten.

Wedel | Die vierte Corona-Schnellteststation für Wedel steht vor dem Start: Am Freitag (23. April) geht von „EcoCare“ ein Testzentrum bei Lidl in der Rissener Straße 112-114 – also direkt an der B431 – in Betrieb. Das teilt Wedels Verwaltung mit. Zum Thema: Dritte Corona-Teststation für Wedel geht am 29. März in Betrieb Nach „DeinCoronatest“ in der ehem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.