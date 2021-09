Neuer Standort : Stadtwerke Wedel eröffnen ihr Service-Center bei der Stadtsparkasse

Der Einzug der Kundenberater in der Gorch-Fock-Straße ist nur der erste Teil des Umzugs. Spätestens im ersten Quartal 2022 geht die gesamte Verwaltung des städtischen Versorgers in die Räume des Geldinstituts.

Wedel | Umzugspläne, dazu kam Corona: Seit November 2020 hatten die Stadtwerke Wedel ihren Publikumsverkehr im ehemaligen Kundenzentrum in den Welau Arcaden eingestellt. Mit neuem Namen und neuer Adresse nimmt der Versorger nun die Beratung im direkten Kundenkontakt wieder auf. Am Donnerstag, 30. September, eröffnen die Stadtwerke ihr neues Service-Center in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.