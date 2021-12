Spenden vom Wunschbaum : Stadtsparkasse Wedel sammelt 4000 Euro für Kitas der Rolandstadt

Die Stadtsparkasse Wedel hat 4000 Euro für die Kitas der Rolandstadt gespendet, um pädagogisch Wertvolles anzuschaffen.

Wedel | Der Wunschbaum in der Filiale der Stadtsparkasse Wedel gehört in der Weihnachtszeit eigentlich zum gewohnten Bild – geschmückt mit den Gutscheinen, um Geschenke für die Kinder der Wedeler Kitas zu spenden. Pandemiebedingt ging die Stadtsparkasse Wedel in diesem Jahr den direkten Weg und spendete 4000 Euro an den Kinderschutzbund Wedel, der in Abstimmu...

