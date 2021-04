Technische Probleme : Stadtbücherei Wedel bietet vorerst nur Bestellservice an

Weil das Buchungssystem noch nicht rund läuft, verzögert sich der Präsenzbetrieb. Medien können aber abgeholt werden.

Wedel | Der Weg in die Bücherei kann in Corona-Zeiten gleich doppelten Gewinn bringen. Der Leser schnappt Luft, kommt vor die Tür und kann direkt vor Ort am Regal in inspirierender Umgebung die Medien aussuchen, die er mit nach Hause nehmen möchte. Stöbern im Bestand oder der richtige Tipp der Bibliothekarinnen im Gespräch vor Ort können Leseratten glücklich ...

