Start in die Konzertsaison : Passionsoratorium von Telemann in Haseldorfer St.-Gabriel-Kirche

Georg Philipp Telemanns „Seliges Erwägen“ kommt am Sonntag, 6. März, in der kammermusikalische Fassung zur Aufführung.

Haseldorf | Endlich wieder Kirchenmusik in Haseldorf: Für den Beginn der Passionszeit haben sich Kantor Jörg Dehmel und das Ensemble mit historischen Instrumenten ein ganz besonderes Werk vorgenommen. Georg Philipp Telemanns „Seliges Erwägen“ soll am kommenden Sonntag, 6. März, in der St.-Gabriel-Kirche erklingen. Passionsoratorium als Kammermusikstück Gesp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.