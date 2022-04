Ermittlungen laufen : Ausgebrannter Sprinter in Wedel: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Fahrzeug schon nicht mehr zu retten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wedel | In Wedel ist am späten Freitagnachmittag (8. April) im Elbring ein Sprinter ausgebrannt. Das teilte die Polizei mit. Sachschaden beläuft sich auf 80.000 Euro Demnach bemerkten Zeugen gegen 17.35 Uhr, wie die Ladefläche des Mercedes Sprinters in Flammen stand und informierten Polizei und Feuerwehr. Das Fahrzeug war allerdings nicht mehr zu retten...

