135. Geburtstag : Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein: Düstere Aussichten statt Partystimmung

Der Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein wurde 1886 gegründet. 1998 hatte er mit 78 Sängern so viele wie nie, heute sind es noch 25 – Tendenz sinkend.

Wedel | Wie sollen wir in diesem Jahr feiern? Diese Frage trieb den Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein von 1886 um. 135 Jahre gibt es den Chor bereits. „Coronabedingt war unsere Entscheidung, eine Feier im engen Familienkreis“, berichtete der Vereinsvorsitzende Bernd Schumacher am Sonntag (24. Oktober) in Ladiges Gasthof. Auf die große Feier hatte man a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.