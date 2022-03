Verbindungsweg gesperrt : Durchgang von Rudolf-Breitscheid-Straße zur Tondernstraße wird saniert

Desolate Gehwegplatten und ein defekter Wasserlauf: Zwei Wochen sollen die Arbeiten am Durchstich andauern, das Datum für den Start steht schon fest.

Wedel | Der Verbindungsweg zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Tondernstraße ist in einem schlechten Zustand. Die Gehwegplatten sind alt und in miserabler Verfassung. Darüber hinaus gibt es Probleme mit dem Wasserablauf. Und auch das Wurzelwerk der Bäume macht Ärger. Da die Stadt dringenden Handlungsbedarf sieht, wird der Durchgangsweg saniert. Am kommende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.