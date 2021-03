Erster Auftritt nach Lockdown : Sopranistin Elisabeth Müller singt in der Immanuelkirche in Wedel

Mit dem Rezitator Michael Zietz wird Müller am 14. März eine musikalische Passionsandacht gestalten.

Wedel | Es ist kein Konzert – und doch ist es das erste Mal nach langer Lockdown-Zeit wieder Gesang, live vor Publikum vorgetragen und nicht vom Band oder aus der Konserve eingespielt. Am kommenden Sonntag, 14. März, wird die Wedeler Sopranistin Elisabeth Müller zusammen mit dem Rezitator Michael Zietz in der Immanuelkirche in Wedel eine musikalische Passions...

