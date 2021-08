Photovoltaik fördern : Solarstrom für 500 Haseldorfer vom alten Sportplatz

Der Energiekreis möchte die brachliegende Fläche in der Deichreihe 21 zur Nutzung für eine Freiflächenanlage freigeben. Neben dem Umweltaspekt führen die Initiatoren auch Einnahmen für die Gemeinde als Pro-Argumente an.

Haseldorf | Haseldorfs alter Sportplatz an der Deichreihe: Wo ehemals ordentlich Energie investiert wurde, um sportliche Leistungen zu bringen, könnte künftig so viel Energie produziert werden, dass davon der Strombedarf von rund 500 Haseldorfern gedeckt werden könnte. So jedenfalls die Überlegungen des Energiekreises Haseldorf, der mit einem Antrag im Bauausschu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.