Infektionslage : So sind Wedels Grundschulen nach den Weihnachtsferien gestartet

Trotz angespannter Pandemiesituation lief der erste Tag an den drei Einrichtungen ohne größere Probleme. Lediglich an der Albert-Schweitzer-Schule gab es drei positive Schnelltests.

Wedel | „Es war ein stürmischer Anfang, aber was die Infektionslage angeht doch erstaunlich ruhig“: Linnart Ebel, Leiter der Moorwegschule, formuliert für seine Einrichtung das, was am Montag (10. Januar) an allen drei Wedeler Grundschulen den Start aus den Ferien in den Präsenzunterricht prägte. Trotz zunehmend angespannter Corona-Situation blieb es bei drei...

