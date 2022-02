Online-Vortrag : Alloheim Wedel informiert: So schützen sich Senioren vor Kriminellen

Kriminalhauptkommissar Rüdiger Heil vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen zeigt am 10. Februar Vorgehensweisen der Täter auf und gibt Verhaltenstipps via Internet.

Wedel | Gerade in jüngerer Zeit häufen sich die Delikte und Warnungen. Oft genug bleibt es am Ende bei hohen Verlusten von Geld und Wertgegenständen, ganz zu schweigen von Schockmomenten, Angst und Verunsicherung bei den Betroffenen: Ob Schockanrufe, Enkeltrick, Diebstahl beim Einkaufen und Geldabheben, Betrug an der Haustür oder durch falsche Geschichten: Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.