Neustart nach Lockdown : Singkreis Heist meldet sich im September mit monatlichen Treffen zurück

Künftig kommt die offene Gruppe regelmäßig am dritten Dienstag des Monats zusammen. Gesungen wird ab 15.30 Uhr im Vorraum der Sporthalle Heist.

Heist | Seit Deutschland vor gut eineinhalb Jahren in den ersten Corona-Lockdown ging, war es still geworden um den Singkreis Heist. Das soll sich nun ändern. Als Leiterinnen der offenen Gruppe planen Ute Jäger und Marga Kohrn nun den Neustart. Erstes Treffen soll am 21. September im Vorraum der Heistmer Sporthalle an der Hauptstraße sein. Beginn: 15.30 Uhr. ...

