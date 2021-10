Hochwasser und Überschwemmung : Mitmischen: Sielverband Haselau-Haseldorf lädt zur Mitgliederversammlung

Der Klimawandel ist da, Hochwasserschutz ist wichtig: Am Donnerstag, 28. Oktober, sollten Haus- und Grundeigentümer ihre Wahlberechtigung wahrnehmen, wünschen sich BfH und SPD in Haseldorf.

Haseldorf/Haselau | Im Sommer des Jahres 2002 fielen in Norddeutschland in sehr kurzer Zeit sehr hohe Niederschlagsmengen. Auch in vielen Bereichen der Haseldorfer Marsch kam es damals zu Überschwemmungen. Keller liefen voll, in Untergeschosse drang Wasser ein, Wiesen und Felder wurden überflutet. Auch interessant: Anstieg des Meeresspiegels: Wie Pinneberg zur Insel w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.