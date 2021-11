Wedel : Sichere Schulwege und Tempolimit: Familien rufen zu Fahrraddemo auf

Drei Wedeler Familien haben den Protestzug angeregt – und bekommen dabei reichlich Unterstützung. Sie fordern eine gerechte Verteilung der Verkehrswege, Tempolimit und sichere Schulradwege.

Wedel | „Die Mobilitätswende nimmt in Deutschland, Europa und der Welt inzwischen tatsächlich Fahrt auf. Und in Wedel? Ist in den letzten Jahren wenig bis gar nichts passiert“, kritisiert Dirk Dennig. Der Familienvater gehört zu drei Familien, die eine Fahrraddemonstration in Wedel angestoßen haben. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Wedel, der Klimas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.