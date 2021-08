Sexualdelikt : 85-Jähriger belästigt zwölfjähriges Mädchen in Wedel

Der Mann aus Wedel griff seinem Opfer an einer Bushaltestelle ans Gesäß. Passanten hielten den Täter fest und übergaben ihn der Polizei.

Wedel | Dank der Hilfe mehrerer Passanten hat die Polizei am Dienstag (10. August) gegen 11.40 Uhr einen 85-jährigen Mann nach einem Sexualdelikt festgenommen. Der Wedeler hatte ein Mädchen an einer Bushaltestelle unsittlich berührt. Frau verfolgte den Täter Laut Polizeisprecher Lars Brockmann hatte sich der Mann an einer Bushaltestelle in der Gärtnerst...

