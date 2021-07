30.000 Euro Schaden : Wedeler Seniorin bedroht und abgezockt: Falscher Polizist vor Gericht

Als falscher Polizist soll Semih P. einer 83-jährigen Wedelerin Schmuck im Wert von bis zu 30.000 Euro abgenommen haben. Bei einer zweiten Tat wurde der Hamburger im Januar festgenommen.

Itzehoe/Wedel | „Mir dröhnte der Kopf, ich bin bald vor Angst gestorben.“ Marlene K. aus Wedel ist zwar schon 83 Jahre alt, aber sie vermittelt den Eindruck einer freundlichen Frau, die weiß, was sie sagt und tut. Doch in dieser Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 2020 fiel sie Trickbetrügern zum Opfer, die sie über Stunden per Telefon unter Druck setzten, bis sie einem...

