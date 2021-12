In Haseldorf : Nach Rücktritt von Klaus-Dieter Sellmann: Daniel Kullig ist neuer Bürgermeister

Der BfH-Vertreter wurde von der Gemeinderat zum neuen Haseldorfer Bürgermeister gewählt. Er versprach: „Ich bin ein Teamplayer."

Haseldorf | Alle Zuschauerplätze in der Sporthalle Kamperrege in Haseldorf waren Donnerstagabend besetzt. Gut 30 Interessierte wollten die Bürgermeisterwahl verfolgen – mehr ließen die Corona-Schutzmaßnahmen auch nicht zu. Dafür blieben zwei Plätze an den Tischen der Gemeindevertreter leer. Ex-Bürgermeister Klaus-Dieter Sellmann (Bürger für Haseldorf (BfH)) fehlt...

