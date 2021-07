Öffentlichkeitsfahndung : Seit dem 3. Juli wird die 20-jährige Dilara A. aus Wedel vermisst

Sonnabendabend (3. Juli) wollte die junge Frau von Möllers Park aus in die Mühlenstraße gehen, kam dort allerdings nicht an. Stattdessen meldete sich die junge Frau aus Quickborn.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

07. Juli 2021, 18:25 Uhr

Wedel | Seit Sonnabend (3. Juli) wird die 20-jährige Dilara A. aus Wedel (Kreis Pinneberg) vermisst. Wie die Polizei am Mittwoch (7. Juli) mitteilte, verließ die junge Frau am frühen Abend des Sonnabends eine Wohnung in der Straße Möllers Park in Wedel. Dilara A. wollte eigentlich in die nicht weit entfernte Mühlenstraße gehen, kam dort aber nicht an.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Stattdessen meldete sich die 20-Jährige kurz vor 19 Uhr vom Quickborner Bahnhof aus und bat darum, abgeholt zu werden. Allerdings konnte die junge Frau dort nicht angetroffen werden. Der Aufenthaltsort der Wedelerin ist seitdem unbekannt. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Vermisste zu finden.

Geistig nicht ihrem Alter entsprechend entwickelt

Laut Polizeisprecher Lars Brockmann ist die 20-Jährige „nicht ihrem Alter entsprechend geistig entwickelt“. Dilara A. ist 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkle längere Haare. Zur Bekleidung liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

Möglicherweise könnte sich die Vermisste in Kaltenkirchen aufhalten, so die Beamten. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle oder die 110 entgegen.