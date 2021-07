Schwimmlern-Offensive : Ferien-Aktion: 200 Kinder in Wedel erhalten ihr Seepferdchen

Große Resonanz auf die Initiative von DLRG, TSV und Badebucht. Nach den Ferien übernehmen auch die Schulen wieder die Ausbildung. Montag und Dienstag bleiben die Becken weiter ihnen und den Vereinen vorbehalten.

Wedel | Sie gehört zu den vielen Dingen, die durch Corona auf der Strecke geblieben sind: die Schwimmausbildung. Fast eineinhalb Jahre lang ging praktisch so gut wie nichts mehr in diese Richtung. Entsprechend groß war der Nachholbedarf, auf den DLRG, TSV und die Badebucht in Wedel mit ebenso großem Engagement reagiert haben. Das Resultat: Sechs schulfreie Wo...

