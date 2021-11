Albert-Schweitzer-Schule Wedel : Situation bleibt angespannt: ASS sucht Kursleiter für Angebote am Nachmittag

Für die Betreuung am Nachmittag sucht die Albert-Schweitzer-Schule (ASS) in Wedel neue Köpfe, die Kurse einmal in der Woche oder auch täglich anbieten.

Wedel | Drei Monate fiel an der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) in Wedel der Unterricht am Nachmittag aus. Die gebundene Ganztagsschule hatte Schwierigkeiten, für ihr Konzept ausreichend Lehrpersonal zu finden. Um von den rund 400 betroffenen Kindern nicht alle nach dem Mittagessen nach Hause schicken zu müssen, sprang Wedels Schulkindbetreuung ein und organis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.