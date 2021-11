Schredderaktion : Hier können die Haselauer ihren Gehölzschnitt loswerden

Bürgermeister Peter Bröker bittet darum, den Holzschnitt bis 8 Uhr für die Abfuhr so aufzuschichten, dass der Greifer das Material aufnehmen kann.

Haselau | Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde Haselau die Abholung des Holzschnitts aus den Gärten an. Am Sonnabend, 20. November, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr fahren die freiwilligen Helfer mit ihren Traktoren durch das Dorf und werden mit einem Greifer den Gehölzschnitt aufnehmen. Bürgermeister Peter Bröker (CDU) und sein Team bitten darum, das mitzune...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.