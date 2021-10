Haseldorfer berichten : Schock mitten in der Nacht: Plötzlich steckt ein Auto mit dem Heck im Haus

Mieter Andreas Battige sah gerade fern, als es knallte und das Haus erzitterte. Als er nachschaute, um zu helfen, fehlte die Haustür, der Flur lag voller Schutt und in die Öffnung ragte ein demoliertes Autoheck.

Haseldorf | Für den Mieter des sechs Parteien-Hauses in Haseldorf an der Straße Scholenfleth, Andreas Battige, war es ein absoluter Schock mitten in der Nacht zu Sonntag (24. Oktober). „Ich hatte gerade noch ferngesehen, als es gegen 1 Uhr nachts plötzlich ganz laut zwei Mal kurz hintereinander geknallt hat“, erzählt der Disponent und Handwerker, der nicht so wir...

