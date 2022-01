Heistmer Teststation : Elbmarsch-Apotheke: Nachfrage nach Schnelltest-Terminen steigt

Der Bedarf steigt: Apothekerin Maria Mowinski spürt in der Heitmer Teststation eine verstärkte Nachfrage nach Corona-Schnelltests. Auf 2G plus kann sie mit erweiterten Öffnungszeiten flexibel reagieren.

Heist | Die Omikron-Welle ist in der Teststation der Elbmarsch-Apotheke in Heist noch nicht angekommen. Jedenfalls was vermehrte Positiv-Fälle angeht. Einen Anstieg könnten sie nicht beobachten, berichtet Inhaberin Maria Mowinski auf Nachfrage. „Allerdings sind unsere Zahlen dafür auch viel zu klein“, gibt die Apothekerin zu bedenken. In größeren Testzentr...

