Wahlplakate : SPD-Vorwurf: CDU bricht ungeschriebenes Gesetz in Holm

Seit jeher gelte die Vereinbarung, frühestens drei Wochen vor einer Wahl im Dorf zu plakatieren, sagen die Sozialdemokraten. Auch die Grünen üben Kritik am Frühstart der Christdemokraten – und am Bürgermeister.

Holm | Plakate mit Parteienlogo, Slogan und Gesicht an Lampenmasten: Nichts Besonderes, gut vier Wochen vor der Bundestagswahl. Außer in Holm. Dort zeigt CDU-Kandidat Michael von Abercron Zähne, respektive sein gewinnendes Lächeln. „Erfahren, verlässlich, sturmerprobt“ sei er, ist dort zu lesen. Und er ist allein auf weiter Flur. Denn Wahlwerbung hat in Holm...

