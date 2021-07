Basketball : SC Rist bleibt in der Sommerrunde weiter glück- und punktlos

Die Wedeler verlieren mit einem 74:97 bei den Sartorius Youngsters Braunschweig auch ihr viertes Spiel in der JBBL-Sommerrunde.

Wedel | Glück- und punktlos bleiben die U16-Basketballer des SC Rist Wedel in der JBBL-Sommerliga: Am Sonntag, 4. Juli, verloren sie mit einem 74:97 bei den Sartorius Youngsters Braunschweig auch ihre vierte Partie im neu eingeführten Wettbewerb. Dabei begann die Partie in der Sporthalle des Berufsbildungszentrums Göttingen an der Schützenstraße zunächst gut ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.