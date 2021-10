Basketball 2. Bundesliga ProB : SC Rist Wedel verliert klar gegen Spitzenreiter Baskets Münster

Das Team von Trainer Stephan Blode unterlag am Sonnabend (16. Oktober) dem Spitzenreiter mit 72:94, weil offensiv zu wenig Spieler Verantwortung übernahmen und in der Abwehr zu selten die Abpraller gewonnen wurden.

Wedel | Ernüchterung hielt am Sonnabend (16. Oktober) Einzug bei den Basketballern des SC Rist Wedel: Nach zunächst zwei klaren Siegen zum Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga ProB verloren sie nun mit einem 72:94 (36:45) gegen die WWU Baskets Münster zum zweiten Mal in Folge. „Münster war besser und hat verdient gewonnen“, gab Stephan Blode zu. Der Ri...

