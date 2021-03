2.Basketball-Bundesliga ProB : Führung verspielt: SC Rist geht im Schlussviertel die Puste aus

Die Wedeler verlieren ihr letztes Auswärtsspiel bei der BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen trotz guter Leistung mit 80:88.

Wedel | Zum elften und letzten Mal in dieser Saison begaben sich die Basketballer des SC Rist Wedel am gestrigen Sonntag auf die Reise – und zum zehnten Mal kehrten sie mit leeren Händen heim. Sie verloren mit 80:88 (47:41) bei der BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen 06, die sich dadurch in der 2. Bundesliga ProB für die Meisterrunde qualifizierte. Dies war für...

