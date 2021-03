2. Basketball-Bundesliga ProB : Heimpleite für SC Rist: Rich Igbineweka vergibt finale Sieg-Chance

Die Wedeler drehen gegen die ART Giants Düsseldorf nach einem Fehlstart auf, verlieren am Ende aber hauchdünn mit 79:81.

Wedel | Auf dem besten Weg, den Spieß umzudrehen, schienen am Sonntag, 14. März, die Basketballer des SC Rist Wedel zu sein. Waren sie in dieser Saison nach einer guten Leistung schon oft am Ende eingebrochen, so auch im jüngsten Auswärtsspiel in Sandersdorf-Brehna, legten sie nun gegen die ART Giants Düsseldorf einen klassischen Fehlstart hin. Dieser wurde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.