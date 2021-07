Basketball : SC Rist: U16-Jungen verlieren drittes Spiel der Sommerliga

Die Wedeler gingen zwar zwischenzeitlich in Führung, hatten am Ende aber mit 55:75 das Nachsehen beim Nachwuchs des Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig.

Wedel | Wedel Mit einem Bärenhunger auf etwas Zählbares fuhren die U16-Basketballer des SC Rist Wedel am Mittwoch, 30. Juni, zu ihrem dritten JBBL-Sommerliga-Spiel. Am Ende war der Nachwuchs des Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig aber bissiger – und so verloren die Wedeler mit einem 55:75 auch ihren dritten Auftritt in der Sommerrunde, die die Veran...

