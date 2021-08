Fußball-Bezirksliga: Termine : Roland Wedel will beim FC Elmshorn gewinnen – viele Teams testen

Trainer Olaf Elling peilt am Freitag (27. August) im ersten Saisonspiel an der Wilhelmstraße drei Punkte an. Zahlreiche Bezirks- und Landesligisten messen sich zu Testzwecken.

Kreis Pinneberg | Erster Spieltag: frei. Zweiter Spieltag: Absage der Partie beim FC Elmshorn wegen eines Corona-Verdachtsfalls. Weil sich dieser Verdacht aber zerstreut hat, können die Bezirksliga-Fußballer des FC Roland Wedel (Staffel 1) nun endlich loslegen. Im für Freitag (27. August) neu angesetzten Gastspiel beim FCE peilt Roland-Trainer Olaf Elling drei Punkte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.