Hamburg-Rissen : Autor Rob Lampe stellt Tatsachenroman „Kurs Nordwest“ vor

Der Hamburger beschreibt in seinem Roman nicht nur die Flucht des Rostocker Arztes Peter Döbler aus der DDR, sondern auch seinen Sinneswandel zum Republikflüchtling.

Hamburg-Rissen | Mit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) hat der Arzt Peter Döbler abgeschlossen, als er 1971 bei Kühlungsborn in die Ostsee steigt. Rund 48 Kilometer weiter und 25 Stunden später kommt er auf Fehmarn an. Die Republikflucht ist gelungen. 50 Jahre liegt die spektakuläre Flucht zurück, die der Rissener Autor Rob Lampe nun in seinem fünften Buch n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.