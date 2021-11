Formen, Anzeichen und Therapie : Online-Infoabend: Rissener Dialog klärt über Schizophrenie auf

Die Veranstaltung, die sich an Betroffene, Angehörige und Gesundheitsinteressierte wendet, beginnt am 10. November um 18.30 Uhr.

Hamburg-Rissen | Beim Rissener Dialog des Asklepios Westklinikums geht es am Mittwoch (10. November) um Schizophrenie. Dr. Ulf Künstler, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Psychiatrie und Psychotherapie am Krankenhaus in Hamburg-Rissen, nimmt die Anzeichen, Symptome und Therapiemöglichkeiten der verschiedenen Formen der Erkrankung unter die Lupe. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.