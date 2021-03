Rissener Dialog : Chefarzt Dr. Thomas Mansfeld klärt online über Gallensteine auf

Für die Gesprächsrunde mit dem Arzt vom Asklepios Westklinikum am Dienstag, 30. März, gibt es keine Teilnehmergrenze.

Hamburg-Rissen | Eingriffe an der Gallenblase zählen in Deutschland zu den häufigsten Operationen. Weil so viele Patienten betroffen sind, hat das Asklepios Westklinikum das Thema „Erkrankungen der Gallenblase und der Gallenwege“ für den nächsten Rissener Dialog am Dienstag, 30. März, auf die Agenda gesetzt. Fachmann für das Thema ist Dr. Thomas Mansfeld, Chefarzt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.