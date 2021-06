Verdacht auf Brandstiftung : Wedeler Rettungssanitäter löschen Brand hinter Stromverteiler

Hinter der Installation an der Ecke Bahnhofstraße/Eichendorffweg war Pappe entflammt. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Wedel | Bei einem Feuer hinter einem Stromverteilerkasten am Dienstagvormittag (8. Juni) in Wedels Innenstadt konnte eine Rettungswagenbesatzung, die zufällig am Ort des Geschehens vorbeigefahren war, Schlimmeres verhindern. Laut der Feuerwehr Wedel war gegen 8.45 Uhr Pappe hinter der Installation an der Ecke Bahnhofstraße/Eichendorffweg in Flammen aufgegange...

