Abschied nach zehn Jahren : Rektorin Susanne Bechler verlässt Wedels Altstadtschule

Die Pädagogin wechselt als Schulrätin ins Schulamt Flensburg. Ihre Stelle ist zum neuen Schuljahr vakant. Die Aufgaben werden kommissarisch von Konrektorin Andrea Spangenberg übernommen.

Wedel | Zehn Jahre hat Susanne Bechler an der Wedeler Altstadtschule als Rektorin gewirkt. Mit dem jüngsten Schuljahr endete nun ihre Lehrer-Laufbahn in der Rolandstadt: Bechler wechselt in das Schulamt Flensburg, wo sie als Schulrätin tätig sein wird. Ihr Amt in Wedel hat sie kommissarisch an Konrektorin Andrea Spangenberg übergeben. Auch interessant: So ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.