Heist : Raiffeisenbank Elbmarsch: Frank Bremer sagt nach 41 Jahren Tschüs

Geschäftsstellen-Leiter Frank Bremer geht in den Ruhestand und spendet das Geld für ein Abschiedsfest dem Kinderhospiz.

Heist | Für die Heistmer Kunden der Raiffeisenbank Elbmarsch wird in Zukunft ein vertrautes Gesicht fehlen: Nach 41 Jahren in der Geschäftsstelle geht Mitarbeiter Frank Bremer in den Ruhestand. Mitten in der Corona-Zeit – und deswegen eher still und ohne viel Aufhebens. Herr Bremer stand den Kunden der Geschäftsstelle Heist stets mit Rat und Tat und den pas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.