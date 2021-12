Jahresrückblick 2021 : Unrühmliche Ränkespiele um den Rücktritt von Bürgermeister Klaus-Dieter Sellmann

Die eigene Fraktion hat ihn aus dem Amt gedrängt. Nachfolger und neuer Gemeindechef in Haseldorf ist Daniel Kullig (BfH). Über den Bürgermeisterwechsel und andere wichtige Ereignisse in 2021 in den H-Dörfern lesen Sie hier.

Holm/Hetlingen/Heist/Haseldorf/Haselau | Die Rede war von Gerüchten und Falschmeldungen, als unsere Zeitung Ende Oktober erstmals darüber berichtete, dass Klaus-Dieter Sellmann (Bürger für Haseldorf, BfH) sein Amt als Haseldorfs Bürgermeister niederlegt. „So etwas kommentiere ich gar nicht. Dazu sage ich nichts. Solche Gerüchte sind ja furchtbar“, sagte die BfH-Fraktionsvorsitzende Gisela Sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.