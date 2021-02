Wedel : Diebe stehlen Lenkräder und Mittelkonsolen aus mehreren Autos

Der Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Eurobereich bewegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

23. Februar 2021, 16:52 Uhr

Wedel | Gleich mehrfach haben Unbekannte seit Sonnabend (20. Februar) in Wedel Autoteile gestohlen. Zunächst stiegen der oder die Täter zwischen Sonnabendabend und Montagmorgen in eine Lagerhalle am Kronskamp ein. An mehreren Fahrzeugen wurden dort laut Polizei Lenkräder und Mittelkonsolen ausgebaut. Der Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Eurobereich bewegen.

Tatorte waren Kronskamp und Hellgrund

In der Nacht von Montag auf Dienstag (22. Februar) wurden außerdem an insgesamt vier Fahrzeugen Spiegelgläser der Außenspiegel gestohlen. Die Tatorte waren im Hellgrund und wiederum im Kronskamp. Dabei traf es Autos der Marken BMW und Mercedes.

Kripo und Polizei Wedel nehmen Hinweise entgegen

Die Ermittler prüfen nun, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt. Mögliche Hinweise zu den Spiegeldiebstählen nimmt das Polizeirevier Wedel unter Telefon (04103) 50180 entgegen. Wer etwas zum Lagereinbruch sagen kann, wird gebeten, sich an die Kripo Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 zu wenden.