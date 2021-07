58-Jähriger festgenommen : Polizei stellt 60 gestohlene Fahrräder bei gesuchtem Wedeler sicher

Das mutmaßliche Diebesgut lagerte der Mann im Keller und auf dem Dachboden in einem Mehrfamilienhaus sowie in seiner Wohnung und auf seinem Balkon. Auch eine Vielzahl an Teilen wurden beschlagnahmt.

Wedel | Nicht kleckern, sondern klotzen war offenkundig die Devise eines 58-jährigen Wedelers, den die Polizei am Mittwoch (28. Juli) festnehmen konnte. Insgesamt 60 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sowie haufenweise Fahrradteile fanden Beamte des Wedeler Reviers in dem Mehrfamilienhaus am Galgenberg, das der Mann bewohnt. Drei Räder und mehrere Rahmen auf ...

