Nach Hinweisen : Polizei: Vermisste Dilara A. aus Wedel in Hessen aufgetaucht

Die junge Frau hatte sich zuletzt am Sonnabend, 3. Juli, vom Bahnhof in Quickborn aus gemeldet, wo sie abgeholt werden wollte. Am vergangenen Freitag ( 30. Juli) ist sie von einem Zeugen in Friedberg entdeckt worden.

Wedel | Ende einer Öffentlichkeitsfahndung: Die einen Monat lang vermisste Dilara A. aus Wedel ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Montag (2. August) mitteilte, ist die 20-jährige Frau bereits am vergangenen Freitag (30. Juli) wohlbehalten im Hessischen Friedberg nahe Frankfurt am Main wieder aufgefunden worden. Seit Sonnabend, 3. Juli, war Dilara A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.