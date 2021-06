BHKW-Pläne der Stadtwerke : Politik billigt Kraftwerksbau am Wedeler Deich

Die Grünen wollten den Standort am Rand der Marsch per Antrag verhindern und scheiterten. Bereits zum Jahreswechsel 2022/23 soll die 2-Megawatt-Anlage zur Nahwärmeversorgung in Betrieb gehen.

Wedel | Zustimmung für das Vorhaben an sich, allein der Standort blieb zumindest bei einem Teil der Entscheidungsträger strittig: Auf diese Formel lässt sich das Echo der Politik auf die Pläne der Stadtwerke Wedel für den Bau eines Blockheizkraftwerks mit 2 Megawatt (MW) Leistung an der Ecke Deichstraße/Schulauer Straße bringen. Am Ende reichte dies jedoch fü...

