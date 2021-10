Fahrerflucht : Betrunkener Pinneberger fährt Wedelerin mit geklautem Auto über den Fuß

Alkohol am Steuer, Fahrzeugdiebstahl, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis – bei einem 29-jährigen Pinneberger kam einiges zusammen.

Wedel/Pinneberg | Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – so bewertet die Wedeler Polizei das Verhalten eines 29-jährigen Pinnebergers. Dieser soll am Sonntag (10. Oktober) gegen 4.51 Uhr mit einer 38-jährigen Wedelerin auf einem Parkplatz im Wedeler Kronskamp gestritten haben. Anschließend setzte er sich in einen VW Polo und fuhr der Dame üb...

