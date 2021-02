Kreis Pinneberg : Nach Corona-Fällen in Wedeler Physio-Praxis: Weitere Infektionen bestätigt

Vor Kurzem waren elf Fälle bestätigt worden. 400 Menschen mussten in Quarantäne. Nun sind neun Fälle dazugekommen.

Wedel | Neun weitere Menschen, die in einer Physio-Praxis in Wedel behandelt wurden oder unmittelbaren Kontakt zu Mitarbeitern und Patienten gehabt haben, haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt am Montag (22. Februar) bestätigt, wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.