Open-Air-Konzert : „The Typhoons“ rocken den Garten der Villa in Wedel

Wedel | Mit gleich zwei Open-Air-Konzerten an einem Tag meldet sich die Musikinitiative der Villa in Wedel im kulturellen Leben der Stadt zurück. Für Sonnabend, 18. September, hat sie die Surf-Band „The Typhoons“ für zwei Gigs in den Garten an der Mühlenstraße gegenüber dem S-Bahnhof eingeladen. Ordentlich was auf die Ohren gibt es in einer ersten Session ab ...

