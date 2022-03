Montagabend im Rosengarten : Opel-Fahrer erfasst 41-Jährigen auf B431 in Wedel – Lebensgefahr

Nun soll die Frage geklärt werden, ob der Fußgänger getrunken hatte und welche Rolle das Smartphone des Autofahrers spielte.

Wedel | Ein 41-jähriger Mann ist am Montagabend (28. Februar) im Abschnitt Rosengarten der Bundesstraße (B) 431 in Wedel von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte bestand Lebensgefahr. Die Unfallursache war am Tag nach dem Zusammenstoß noch unklar. Verdacht auf Alkohol beim Unfallopfer Laut d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.